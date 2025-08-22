Uğur Dümen İstifa Etti, Demokrasi Vurguladı

CHP UŞAK MERKEZ İLÇE BAŞKANI GÖREVİNDEN AYRILDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Uşak Merkez İlçe Başkanı Uğur Dümen, “Örgütümüzün onurunu ve demokrasimizi korumakta kararlıyız” diyerek ekibiyle birlikte görevinden ayrıldığını duyurdu. Dümen, mahalle delegeliği seçim sürecinde yaşanan olaylar yüzünden bu kararı aldıklarını belirtti.

SEÇİMLERDE YAŞANAN BASKILAR

Yazılı bir açıklama yapan Dümen, örgüt üyelerinin “örgütlerimizin bilgisi dışında ve baskı altında” yönlendirildiğini ifade etti. İstifa ile ilgili olarak, “Çalışanlar işten çıkarma tehdidi ile oy kullanmaya zorlandı, kullanılan pusulalar imza karşılığı teslim ettirildi. Bu baskı ve tehditler video kayıtları ve tanıklıklarla sabittir” dedi. Delege seçimlerinde partililere yönelik gerçekleştirilen baskıların kabul edilemez olduğunu vurguladı. “Partililerimizin üzerine yüründü, sandık alanına zorla girilmeye çalışıldı, küfürlü saldırılar yaşandı. Polis müdahale etmek zorunda kaldı” şeklinde konuştu.

KÖKLERE SAYGI VE DEMOKRASİ VURGUSU

Dümen, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin kökleri yok sayılmaya çalışılmaktadır” diyerek, “İşten çıkarma, işe alım ve partili olmayanların üye yapılması gibi yöntemlerle seçimlere müdahale edilmesi partimizin temelleriyle taban tabana zıttır. Bu yöntemlere boyun eğmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Sadece Merkez İlçe Başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiklerini, parti üyeliklerinin ise devam edeceğini açıkladı. Uşak’ta “korku değil cesaret kazanacak, tehdit değil örgütün gerçek iradesi kazanacak” mesajı verdi.