Uğur Erdoğan, Mevlit Kandili’ni kutladı

MEVLİT KANDİLİ MESAJI

Denizli Ticaret Odası’nın Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Mevlit Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Peygamberimizin dünyaya teşrif ettiği ve nuruyla insanlığı şereflendirdiği günde dualarımız kabul olsun. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” şeklinde ifade etti. Mesajında bu mübarek gecede edilecek duaların, toplumda milli birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirmesi için dilekte bulundu.

MÜBAREK GECEDE İYİLİKLER

Erdoğan, mesajında “Peygamber Efendimizin (SAV), doğumunu idrak ettiğimiz gönüllerimizin iyilikle dolmasına ve kalplerimizin birbirine daha da yaklaşmasına vesile olan bu mübarek gece bizlere sevgi, merhamet, hoşgörü ve kardeşlik gibi değerleri hatırlatıyor” dedi. Ayrıca, Mevlit Kandilindeki duaların kabul olmasını, ülkenin huzur ve esenlik içinde yoluna devam etmesini, tüm insanlığın barış ve mutlulukla kucaklaşmasını temenni etti.

KARDEŞLİK BAĞLARINI GÜÇLENDİRMEK

Erdoğan, toplumdaki sevgi ve kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesini ümit etti ve hemşehrileri ile tüm İslam aleminin Mevlit Kandilini en içten dilekleriyle kutladığını belirtti. Ayrıca, “Bu vesileyle, Gazze ve Doğu Türkistan başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm gören Müslüman kardeşlerimizin huzurlu günlere kavuşmaları için de dua edelim” diyerek mesajını sonlandırdı. “Gecemiz mübarek, dualarımız kabul olsun” dedi.