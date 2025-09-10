Uğur Gökdemir, CHP’den ayrıldı

CHP BEYKOZ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ UĞUR GÖKDEMİR

Genç yaşına rağmen siyasette aktif rol üstlenen Uğur Gökdemir, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleriyle CHP listesinden meclise seçilirken, Beykoz’un genç kuşağının sesi olan dikkat çekici bir profil ortaya koyuyor. Uğur Gökdemir, 1994 yılında Beykoz’da doğmuş olup, 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 31 yaşında bulunuyor. Eğitim geçmişi de Beykoz’la bağlantılı olan Gökdemir, Çiğdem İlköğretim Okulu ve Şahinkaya Lisesi’nin mezunu. Şu anda Anadolu Üniversitesi Elektrik ve Enerji Sistemleri Bölümü öğrencisi olarak öğrenim hayatını sürdürmesinin yanı sıra, Ankara Çankaya’da askerlik görevini tamamladıktan sonra avukat katipliği yapmaya devam ediyor.

CHP’DE YAŞANAN İSTİFALAR

Son dönemlerde Beykoz Belediyesi’ndeki CHP saflarında ardışık istifalar, ilçenin siyasi gündemine önemli etkiler sağlıyor. Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel’in CHP’den istifasını açıklamasının ardından, iki meclis üyesinin daha partiden ayrıldığı bilgisi medyada yer aldı. Bu isimlerden biri olan Uğur Gökdemir, istifa kararını kişisel sosyal medya hesapları üzerinden duyurarak parti içindeki görüş ayrılıklarına dayanan bir birlikteliğin sona erdiğini işaret ediyor.

İFADEYE ÇAĞRILDI

Nisan 2025 itibarıyla, CHP Kurultayı ve İstanbul İl Kongresi süreçlerine ilişkin soruşturmalar çerçevesinde Uğur Gökdemir ifadeye çağrıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Gökdemir kurultay sürecine dahil olmadığını, delege olmadığını ve ilgili suçlamaları reddettiğini belirtiyor.

SES KAYDI İDDİALARINA CEVAP

Aynı dönemde sosyal medyada yayılan “delege pazarlığı”na dair ses kayıtları gündeme geldi. Gökdemir, bu ses kayıtlarının montaj olduğunu savunarak, iddiaları kesin bir dille reddetti. “Herhangi bir rüşvet teklifi gelmedi, rüşvet almadım.” diyerek konuyu net bir şekilde açıklığa kavuşturdu.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

31 Temmuz 2025 itibarıyla, CHP İstanbul İl Kongresi’ndeki usulsüzlük iddiaları dolayısıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne davet edilen Gökdemir, bu sürecin soruşturmanın kapsamlı yürütüldüğünü gösteriyor.