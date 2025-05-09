Uğur İSTANBULLU: Kaya Yol Üzerine Düştü

KARAYOLUNDA DEV KAYA DÜŞÜYOR

Ardahan-Ardanuç-Artvin karayolunda ciddi bir tehlike ucuz atlatıldı. Karayolunun 3. kilometresinde, Ferhatlı köyünün yakınlarında yamaçtan kopan büyük bir kaya parçası gürültüyle karayoluna düştü. Olay anında yolda hiçbir aracın bulunmaması, olası bir facianın önüne geçti.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINIYOR

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesinin ardından, bölgeye hızla Karayolları ve jandarma ekipleri gönderildi. Ekipler, düşen kaya parçasının çevresinde başka kayaların düşme riski taşıyıp taşımadığını incelerken, yol güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı önlemler aldı. İlk aşamada trafiğin tamamen durdurulduğu yolda, yapılan kontrollerin ardından trafik, tek şeritten kontrollü olarak yeniden başlatıldı.

KAYA KALDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yetkililer, dev kaya parçasının kaldırılması için iş makineleriyle çalışmaların devam ettiğini belirtti. Kaya düşmesinin ardından bölgede heyelan riskine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanırken, sürücülere özellikle gece saatlerinde bu güzergahta daha temkinli olmaları yönünde uyarılar yapıldı. Doğal yapısıyla dikkat çeken bölgede benzer olayların zaman zaman yaşandığı, bu nedenle uzun vadeli çözüm olarak yamaç güvenliği ve kaya tutucu önlemlerin gündeme alınabileceği ifade ediliyor.