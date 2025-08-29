Haberler

Uğur Karaosman Haciz İşlemini Sonlandırdı

HACİZ İŞLEMİ SONLANDI

3’üncü Lig 4’üncü Grup temsilcisi Altay’da, klubün logosuna haciz koyduran eski kaleci antrenörü Uğur Karaosman’ın haciz işlemini sonlandırdığı belirtildi. Siyah-beyazlı kulübün mali destekçisi Sinan Kanlı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu konudaki sevinci paylaştı.

AYRINTILI AÇIKLAMA

Kanlı, yaptığı paylaşımda, “Aslında çok fazla detay paylaşmayı sevmem ancak kamuoyunda oluşan bilgi kirliliği yüzünden açıklama gereği hissettim. Belirtmek isterim ki eski kaleci antrenörümüz Uğur Karaosman basında yer alan arma haczi konusunun bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu belirtti ve ‘Aslolan Büyük Altay’ diyerek tüm alacaklarından feragat etti. Kendisine bir kez de buradan teşekkür etmek istiyorum. Birlikte daha güçlüyüz” dedi.

KAMP SONUCU İZMİR’E DÖNDÜ

Diğer yandan Altay, kupa maçı nedeniyle yarın sona ermesi beklenen Afyon kampından erkenden ayrılarak İzmir’e döndü. Bu gelişme, takımın üzerindeki etkinin azalmasına ve moralin artmasına katkı sağlayabilir.

ÖNEMLİ

Haberler

Manisa Fk, Iğdır Fk’yı Ağırlayacak

Manisa Futbol Kulübü, 1. Lig 4. hafta karşılaşmasında Iğdır FK'yı konuk edecek. Teknik Direktör Taner Taşkın, taraftarların destek vermesini istedi.
Haberler

Antalya’da 1 Haftada 14 Bin 898 Ceza Kesildi

Antalya'da düzenlenen trafik denetimlerinde bir haftada 65 bin 134 araç ve sürücü kontrol edilerek, 14 bin 898 kişiye çeşitli ihlallerden ceza kesildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.