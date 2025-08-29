Uğur Karaosman Haciz İşlemini Sonlandırdı

HACİZ İŞLEMİ SONLANDI

3’üncü Lig 4’üncü Grup temsilcisi Altay’da, klubün logosuna haciz koyduran eski kaleci antrenörü Uğur Karaosman’ın haciz işlemini sonlandırdığı belirtildi. Siyah-beyazlı kulübün mali destekçisi Sinan Kanlı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu konudaki sevinci paylaştı.

AYRINTILI AÇIKLAMA

Kanlı, yaptığı paylaşımda, “Aslında çok fazla detay paylaşmayı sevmem ancak kamuoyunda oluşan bilgi kirliliği yüzünden açıklama gereği hissettim. Belirtmek isterim ki eski kaleci antrenörümüz Uğur Karaosman basında yer alan arma haczi konusunun bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu belirtti ve ‘Aslolan Büyük Altay’ diyerek tüm alacaklarından feragat etti. Kendisine bir kez de buradan teşekkür etmek istiyorum. Birlikte daha güçlüyüz” dedi.

KAMP SONUCU İZMİR’E DÖNDÜ

Diğer yandan Altay, kupa maçı nedeniyle yarın sona ermesi beklenen Afyon kampından erkenden ayrılarak İzmir’e döndü. Bu gelişme, takımın üzerindeki etkinin azalmasına ve moralin artmasına katkı sağlayabilir.