Uğur Okulları LGS Değerlendirmesi Yapıldı

UĞUR OKULLARI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DEĞERLENDİRDİ

Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ile Uğur Kurs Ortaokul Bölüm Başkanları, bu yıl yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı’nı değerlendirdi. Kurt, “Türkçe’de anlam bilgisi ve görsel yorumlamayla ilgili çeldiricisi yüksek sorular vardı. Matematik sorularının çözümünde öğrenciler zaman sıkıntısı yaşamış olabilirler. Fen bilimlerinde tüm ünitelerden sorular soruldu” şeklinde bilgi verdi. Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyonu aşkın öğrencinin katıldığı LGS, iki oturumda gerçekleştirildi. Sınavın birinci oturumu 09.30’da, ikinci oturumu ise 11.30’da başladı. İlk bölümde öğrencilere 50 soruluk sözel alan testi için 75 dakika, ikinci bölümde ise 40 soruluk sayısal alan testi için 80 dakika zaman verildi. Sınavda A, B, C ve D adında dört farklı kitapçık kullanıldı.

UĞUR OKULLARI BÖLÜM BAŞKANLARINDAN GÖRÜŞLER

Türkçe Bölüm Başkanı Handan Büke, Matematik Bölüm Başkanı Pelin Sancaktar, Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Filiz Polat, İngilizce Bölüm Başkanı Serra Erdem, Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Burcu Sertkahya ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Merve Akın, sınavla ilgili görüşlerini paylaştı. Adil Kurt, 2025 LGS sorularının MEB’in yayımladığı örnek sorular ve önceki yıllara ait sorular ile uyumlu olduğunu ifade etti. Bu yıl sınava giren öğrencilerin tüm ünitelerden sorumlu olduklarını belirten Kurt, “Türkçe dersinde sorular, önceki yıllara göre zorluk düzeyi daha da yüksek tarzda hazırlanmıştır. Anlam bilgisi ve görsel yorumlama soruları çeldiricisi yüksek sorulardan oluşmaktadır” dedi. Kurt, sınavın genelinde görsel işleme, sözcük ve cümle bilgisi, metin yorumlama gibi konulara yer verildiğini ekledi.

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ

Kurt, matematik dersinin sorularının, dikkatli ve sorgulanarak okunması gerektiğini, öğrencilerin matematik sorularında zaman sıkıntısı yaşamış olabileceğini söyledi. Konuyla ilgili, “Matematikte ihtimali içeren ve birden fazla durumun sorgulandığı sorulara yer verilmiştir. Sorular içerik olarak geçen yılki sorular ile benzerlik göstermektedir” şeklinde ekleme yaptı. Fen bilimlerinde ise soruların metinlerinin uzun olduğunu ve görsellerin yoğun şekilde kullanıldığını belirterek, “Genel olarak, sınav geçen yıla göre daha zor ve seçici olmuştur” ifadesinde bulundu.

DİĞER DERSLER HAKKINDA DEĞERLENDİRMELER

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının önceki yıllara göre daha zorlu olduğunu belirten Kurt, bu yılki soruların öğrencilerin eleştirel düşünme yeteneklerini ölçmeyi hedeflediğini vurguladı. İngilizce dersinde ise geleneksel soru türlerinin yanı sıra, açık ve anlaşılır bir biçimde hazırlanan soruların öğrencilerin başarısını artırdığını belirtti. Sınav sonucu, öğrencilerin yıl boyunca çalıştıkları konularla paralellik gösterirken, tüm ünitelerden dengeli bir biçimde soru sorularak, temel dil becerilerinin ölçülmesi sağlandı.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Genel olarak, LGS sınavı, zorluk derecesi açısından öğrencilere büyük meydan okuma sunuyor. Sınavın amaçları arasında, öğrencilerin analitik düşünme becerilerinin yanı sıra uygulamalı değerlendirmeleri de ölçmek yer alıyor. Öğrencilerin yorum yapma yeteneği ve bilgilerini etkin bir şekilde kullanabilme kabiliyeti bu yıl yapılan sınavda ön plana çıkıyor. Gözlemler sonucu, sınavın bu sene önceki yıllara göre daha belirleyici bir nitelik taşımaktayken, her alanda öğrencilerin zihinsel yeteneklerinin geliştirilmesini teşvik eden sorular yer aldı.