Uğur Okulları MUN Programı Başladı

MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER PROGRAMI BAŞLADI

Uğur Okulları tarafından düzenlenen Birleşmiş Milletler simülasyon programı Model Birleşmiş Milletler (MUN), bu yıl 5’inci kez kapılarını açtı. ‘Yapay Zeka Destekli Bir Ekosistemde Sorumlu Davranmak’ temasıyla gerçekleştirilen etkinlik, 20 Nisan tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler, BM’nin farklı komitelerini simülasyon yoluyla canlandırarak, yapay zekanın etik, sorumluluk ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda nasıl ele alınması gerektiğini tartışacak.

ETKİNLİĞİN AMACI VE ÖNEMİ

Dünyada ilk kez 1953 yılında Harvard Üniversitesi tarafından uygulanan BM simülasyonu MUN, Uğur Okulları’nın desteğiyle bu yıl beşinci kez düzenleniyor. Uğur Okulları Model Birleşmiş Milletler Konferansı (U-MUN), 20 Nisan’a kadar Pendik’te sürecek. Tamamen İngilizce olarak gerçekleştirilen programda, yüzlerce öğrenci, ‘Yapay Zeka Destekli Bir Ekosistemde Sorumlu Davranmak’ temasını ele alarak bilinçli teknoloji kullanımına dair önerilerini dile getirecek. Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, öğrencilerin yapay zekayı etik ve verimli bir şekilde nasıl kullanacaklarının temelini oluşturduklarını belirtti. Kurt, “Öğrenciler, verinin ne olduğu, algoritmanın ne anlama geldiği gibi kavramları bilinçli bir şekilde ele alıyor” dedi.

YAPAY ZEKANIN SORUMLU KULLANIMI

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Duygu Çakır, Uğur Okulları’nın bu yıl yaptığı etkinliğin, yapay zekanın sorumlu kullanımı üzerinde yoğunlaştığını belirtti. Çakır, “Yapay zeka sistemleri de insanlar gibi ‘besleniyor’, enerjiye ihtiyaç duyuyor” diyerek enerji tüketimi konusunun önemini vurguladı. Konferansta etik kullanımı, ön yargıların önlenmesini ve şirketler için iç denetim kurallarını tartışmaya açtığını ifade etti.

GELECEĞE YATIRIM OLARAK YAPAY ZEKÂ

Çakır, Türkiye’nin yapay zeka stratejisi hakkında bilgi vererek, “Her şeyden önce sorumlu kullanım gerekiyor” ifadelerini kullandı. Öğrencilerin konferansta kazandıkları farkındalığın, gelecekteki kural ve kanun koyucuları olmaları açısından son derece değerli olduğunu belirtti. Uğur Okulları Denizli Kampüsü Öğrencisi İbrahim Kocahıdır ise konferansın Türkiye’nin teknoloji alanındaki yetkinliklerini ortaya koyduğunu ve ülkenin yapay zeka projeleri için güçlü bir zemine sahip olduğunu ifade etti.