Uğur Şahin’den 3. doz için açıklama

BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin'den üçüncü doz ile ilgili açıklama geldi.

Corona virüse karşı aşı geliştiren BioNTech’in kurucusu Uğur Şahin, üçüncü doz ile ilgili açıklama geldi.

Memur ve memur emeklilerinin gözü ocak ayında yapılacak ek zamma çevrildi. Sosyal refah düzenlemesi halinde verilecek ek zam için görüşmelerin bu hafta başlaması bekleniyor.

Yaklaşık 17,6 milyon emekli, memur ve memur emeklilerinin heyecanla beklediği zamlı maaşlar 3 Ocak Çarşamba günü Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte belli olacak.

Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında mutabakat sağlandı.

Bilgin: Enflasyonun üzerinde bir ücret artışı olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memurlara sosyal refah düzenlemesi yapılacağını duyurdu.

Bakan Vedat Bilgin, kamu çalışanları için enflasyonun üzerinde bir ücret artışı olacağını söyledi.

Ek zammın 15 Ocak’ta yansıması bekleniyor

Kamu görevlilerine yapılacak ek zam için görüşmelerin bu hafta başlaması bekleniyor.

Yapılacak düzenleme ile ek zammın 15 Ocak’ta maaşlara yansıtılması hedefleniyor.

Bu yılın ikinci yarısında 5 aylık enflasyon yüzde 10.48 çıktı. 5 aylık enflasyona göre memurların enflasyon farkı yüzde 7.48 oldu.