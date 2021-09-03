Uğur Şahin’den Delta varyantı açıklaması

Corona virüse karşı aşı geliştiren BioNTech Üst Yöneticisi ve kurucusu ortağı Uğur Şahin, Delta varyantı hakkında açıklama yaptı.

BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, 3. doz BioNTech aşısının koruma oranlarını açıkladı.

“İkinci dozdan sonra antikor titresinde artan bir zaman aralığı olduğunu ve Delta varyantına karşı korumanın da antikor titrelerini düşürdüğünü görüyoruz. Yine de hastalığa karşı güçlü bir korumamız var. Ayrıca gördük ki bu henüz yayımlanmamış bir veridir, tam nötralizasyon, ikinci dozdan sonra daha yüksek antikor titreleri oluşturan ek üçüncü dozdan sonra sağlanır. Veriler 3. dozda yüzde 95, enfeksiyon kontrolünde yüzde 97 tam korumanın sağlandığını gösteriyor.”