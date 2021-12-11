Çin’den yayılan corona virüse karşı aşı geliştiren BioNTech’in kurucusu Uğur Şahin’den Omicron varyantı için açıklama geldi.

Şahin, “Durum değişti. Omicron için iki doz henüz yeterli koruma sağlamıyor. Omicron, göründüğü gibi yayılmaya devam ederse, yalnızca üç ay sonra bir güçlendirici önermek bilimsel olarak mantıklı olacak. Bu zaten İngiltere’de yapılıyor. Ancak bu kararı vermek bizim elimizde değil” diye konuştu.

OMİCRON’A ÖZEL AŞI GELİŞTİRİLECEK Mİ?

“Dördüncü doz gerekli olacak mı?” sorusunu da yanıtlayan Şahin, Omicron’un hakim varyant olduğu durumda dördüncü dozun gerekli olabileceğini hatta dördüncü dozun Omicron’a özel uyarlanmış bir aşı da olabileceğini kaydetti.

Omicron’a karşı özel bir aşı geliştirilmesiyle ilgili ise karar vermek için henüz erken olduğunu söyleyen Şahin, tüm bu soruların yanıtlanması bir kaç hafta daha alacak değerlendirmesi yaptı.