Uğur Tarak, Eşini Bıçakla Yaraladı

Olayın Gelişimi

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde 3 çocuk babası Uğur Tarak ile eşi Cansu arasında geçen yıl temmuz ayında Aşçıoğlu Mahallesi Hızır Caddesi üzerindeki evlerinde bir tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Uğur Tarak, eşini bıçakla karın ve kollarından yaraladı. Hastaneye kaldırılan genç kadın, doktorların müdahalelerine rağmen hayata tutunamadı.

Sosyal Medyadaki Paylaşım

Olaydan kısa bir süre önce Uğur Tarak’ın, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptığı belirtildi: “Bu hayat yolunda benim yoldaşımdın ele döndün, her derdimi paylaştığım sırdaşımdın ele döndün…” Uğur Tarak, eşinin ölümünden sonra tutuklanarak Edirne 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ ve ‘Eşi kasten öldürme’ suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmaya başladı. İddianamede, Uğur Tarak’ın eşini 11’i öldürücü olmak üzere 15 yerinden bıçakladığı kaydedildi.

Defans ve İfadesi

Tarak, iddianamede yer alan savunmasında, “Aramızda daha önceden herhangi bir husumet bulunmazdı. Adliyeye intikal eden bir olayımız da yoktu. Fakat bir ay önce eşimin telefonundan başka bir numaraya ‘günaydın canım’ mesajı gönderildiğini kızım gördü…” ifadesini verdi. Tarak, eşinin aldatma konusunda pişman olduğunu ve barışmak istediğini belirtti. Olay günü, tartışmanın ardından kendisini korumak için Cansu’yu bıçakladığını savundu.

Duruşma ve Ailelerin Tepkisi

Edirne 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmaya, tutuklu sanık Uğur Tarak, Cansu Tarak’ın annesi Nurcan Çimen, yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmanın ardından Cansu Tarak’ın avukatı Berker Güzel, “Müvekkilin ve ailesinin isteği, sanığın en üst taktikten cezalandırılması.” dedi. Tarak’ın annesi Nurcan Çimen ise, “Sebepsiz yere yavrumu vurdu. Adaleti bekliyorum.” diyerek, en ağır ceza talebinde bulundu. Cansu Tarak’ın kuzeni Candan Topçu, “Hiçbir kadın ölümü hak etmiyor. Adaletimize güveniyoruz, Uğur Tarak’ın en ağır şekilde müebbet cezası almasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.