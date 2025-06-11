Uğurcan Çakır’a Shakhtar İlgi Gösterdi

SHAKHTAR DONETSK’İN UĞURCAN ÇAKIR İLGİSİ

Arda Turan’ın teknik direktörlük yaptığı Shakhtar Donetsk, Trabzonspor forması giyen milli kaleci Uğurcan Çakır ile ilgilendiği yönünde iddialar ortaya çıktı. Yağız Sabuncuoğlu’nun haberiyle, Ukrayna ekibinin Uğurcan için transfer yarışına girdiği öğrenildi.

MONACO’DAN YENİ TEKLİF BEKLENİYOR

Fransa’dan Monaco da 29 yaşındaki kaleciye ciddi bir şekilde yöneldi. Öncelikle Trabzonspor’a 9 milyon euro ve bonuslardan oluşan bir teklif iletilen bu öneri bordo-mavili takım tarafından geri çevrildi. Ancak Fransız kulübü, Uğurcan’ı kadrosuna katmak için yeni bir güncellemeyle teklifini 12 milyon euro olarak artırarak yeniden Trabzonspor’un kapısını çalacak.