Uğurcan Çakır Açıklama Yaptı, Tekrar Toparlanacağız

MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

A Milli Takım kalecisi Uğurcan Çakır, İspanya ile oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında 6-0’lık mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Bu karşılaşmada kötü bir performans sergilediklerini kabul eden Uğurcan, “Erken goller moralimizi bozdu. Oyunda zaman zaman kopukluklar yaşadık, moral olarak düştük. Ama sadece 3 puan kaybettik” şeklinde konuştu. Uğurcan, takımın güçlü bir yapıya sahip olduğuna ve toparlanmayı başaracağına inandığını belirtti.

UMUT DOLU MESAJLAR

Deneyimli kaleci, taraftarlara da umut verici bir mesaj iletti. Geçmişte Avusturya’ya 6-1 kaybettiklerini, ardından Avrupa Şampiyonası’nda o takımı yenmeyi başardıklarını hatırlatarak, “Gerçekten üzücü bir mağlubiyet ama bu takım buradan toparlanır. Önümüzdeki maçlara en iyi şekilde hazırlanacağız” ifadelerini kullandı. Uğurcan, ekibinin önümüzdeki maçlarda daha iyi bir performans sergileyeceğine dair inancını koruyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü 14 Hesap Tespit Etti

Emniyet Genel Müdürlüğü, provokatif paylaşımlar yapan 14 hesabın yöneticileri hakkında işlem başlattı ve tespit çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.
İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis De La Fuente, Türkiye galibiyeti sonrası gurur duyduğunu ifade etti. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde İspanya, Türkiye’yi...

