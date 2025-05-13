Uğurcan Çakır, Final İçin Hazırız

Uğurcan Çakır’dan Ziraat Türkiye Kupası Finali Açıklaması

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde önemli açıklamalar yaptı. Çakır, “Sezonun en kritik maçına çıkacağız, kupayı alarak Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz” şeklinde konuştu. Final mücadelesi öncesinde Gaziantep Stadyumu’nda düzenlenen ortak basın toplantısına Trabzonspor ve Galatasaray teknik direktörleri ile kaptanları katıldı.

Uğurcan Çakır, yapılan toplantıda sezonun kendileri adına en kritik maçı oynayacaklarını belirtti. “Sezonun en kritik maçına çıkacağız. Kupayı alarak Avrupa kupalarına katılmak ve kulübümüze bir kupa daha hediye etmek istiyoruz,” dedi. Çakır ayrıca, “Bu sezon lig istediğimiz gibi olmadı. O nedenle sezonun en kritik maçını oynayacağız. Kendimi iyi hissediyorum. Son antrenmana katıldım. Yarın için hazır hissediyorum. Yarın takım olarak elimizden geleni yapacağız,” ifadelerini kullandı.

Muslera’ya Yönelik Saygı Duruşu

Trabzonspor kaptanı Çakır, Galatasaray kalecisi Fernando Muslera hakkında da görüşlerini dile getirdi. “Ben altyapıya katıldığımda Muslera, Galatasaray kalecisiydi. Şimdi karşılıklı oynuyoruz. Çok önemli ve Türk futboluna çok şey katmış bir kaleci. Umarım ben de onun gibi başarılar kazanarak önemli bir kaleci olurum,” şeklinde konuşarak, Muslera’ya saygısını gösterdi.