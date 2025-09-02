Uğurcan Çakır, Galatasaray’a 33 Milyon Euro

UĞURCAN ÇAKIR’IN GALATASARAY’A TRANSFERİ

Trabzonspor, kaptanı Uğurcan Çakır’ı 33 milyon euro garanti bedel artı 3 milyon euro şarta bağlı bonuslarla Galatasaray’a transfer ettiğini duyurdu. Uğurcan Çakır’ın bu transferi, güncel piyasa değerinin dört katı olması sebebiyle futbolseverlerin dikkatini çekti. Söz konusu flaş transfer, spor dünyasında anında büyük bir yankı uyandırdı.

Anlaşmanın Tartışmalı Detayları

Ancak transferin detayları, özellikle Trabzonspor destekçileri arasında tartışma başlattı. Sosyal medya platformlarında birçok taraftar, yönetimi bu transferle ilgili yanlış politikalar izlemekle eleştirirken, bazıları ise alınan yüksek bonservis bedelini kulüp için önemli bir avantaj olarak gördü. Futbol camiasında bu konuyla ilgili farklı görüşler ortaya çıkarken, taraftarların tepkileri ise gündemi meşgul etmeye devam ediyor.