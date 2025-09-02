Uğurcan Çakır Galatasaray’a transfer edildi

UĞURCAN ÇAKIR’LA REKOR SATIŞ

Trabzonspor’un transfer gelirlerinde zirve, Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a satışıyla güncelleniyor. Bordo mavililerin, bugüne kadar kadrosundan çıkardığı oyuncularla dikkat çekici satışlar gerçekleştirdiği biliniyor. Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılılara transfer olan milli eldiven olarak Trabzonspor tarihindeki en yüksek bedelli satışın sahibi oldu. Başarılı file bekçisi, Trabzonspor’dan toplam 36 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray’a transfer oldu. Bonuslar dahil bu rakam, Süper Lig’in en pahalı yerli transferi unvanını da kazandırdı. Altyapısından çıkardığı oyuncularla sürekli gündeme gelen Trabzonspor’un en değerli satışlarının güncellenmesi sonrası Uğurcan Çakır’ın rekor transferi listeye damga vurdu. Yusuf Yazıcı, Fatih Tekke, Abdülkadir Ömür ve Burak Yılmaz da bu sıralamada kendine yer buldu.

TRANSFERCİ GEÇMİŞİ VE EN YÜKSEK BEDELLER

Trabzonspor, yıllar süresince yetiştirdiği oyuncularla transfer piyasasında dikkatleri üzerine çekti. Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a satışı, kulüp tarihindeki en yüksek bonservis bedeli olan 36 milyon Euro ile kaydedildi. Uğurcan Çakır, bu rakamla sadece kendi kulüp tarihine değil, aynı zamanda Türk futbol tarihine de adını yazdırmış oldu. Trabzonspor’un en yüksek bedelli satışları arasında Çakır birinci sırayı alırken, 2019 yılında 17,5 milyon Euro’ya Lille’e giden Yusuf Yazıcı ikinci, 2006 yılında Zenit’e 7,5 milyon Euro’ya satılan Fatih Tekke üçüncü sırada yer alıyor. Ayrıca, 2024 yılında Hull City’ye 5,5 milyon Euro’ya transfer olan Abdülkadir Ömür dördüncü, 2012’de Galatasaray’a 5 milyon Euro’ya giden Burak Yılmaz ise beşinci sırayı alıyor.

TRANSFERLERİN DETAYLARI

Uğurcan Çakır, Galatasaray’a 33 milyon Euro garanti ücret artı 3 milyon Euro bonus ile 36 milyon Euro’ya transfer oldu. Bu bedel, kulüp tarihine geçti. Çakır, eski takımının yanı sıra Süper Lig’in en pahalı yerli transferi unvanını elde etti. Yusuf Yazıcı, 2019 yazında Fransa’nın Lille ekibine 17,5 milyon Euro bonservisle geçti. Uzun süre rekoru elinde bulunduran Yazıcı, Uğurcan Çakır’ın satışının ardından liste dışı kalmış oldu. Trabzonspor’un altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür, 2024 kış transfer döneminde Hull City’ye 5,5 milyon Euro’ya transfer oldu. Burak Yılmaz, 2012 yılında Galatasaray’a 5 milyon Euro bonservisle gitti. Fatih Tekke ise 2006 yazında Zenit’e 7,5 milyon Euro karşılığında transfer oldu ve o dönem bordo-mavililerin Avrupa’ya yaptığı en yüksek satış olarak tarihe geçti.