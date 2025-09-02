Uğurcan Çakır, Galatasaray’a Transfer Edildi

REKOR TRANSFER GERÇEKLEŞTİ

Trabzonspor, kaptanı Uğurcan Çakır’ı Galatasaray’a 33 milyon euro garanti bedel artı 3 milyon euro şarta bağlı bonuslarla satma kararı aldı. Bu transfer, Türk futbolu için bir rekor niteliği taşıyor ve bordo-mavililerin kalede yeni hedefi ise merak ediliyor.

YENİ HEDEF BİLAL BAYAZIT

Ajansspor’da yer alan habere göre, Trabzonspor’un Galatasaray’a Uğurcan Çakır’ı göndermesinden sonra kalede yeni hedefi Bilal Bayazıt oldu. Trabzonspor’un, Kayserispor’da forma giyen 26 yaşındaki kaleci için resmi bir teklif yapmadığı, ancak dolaylı yollarla temas sağladığı ifade ediliyor. Piyasa değeri 2 milyon euro olan Bayazıt’ın Kayserispor ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 2021 yılında Hollanda’dan Vitesse’den bedelsiz olarak Kayserispor’a transfer olmuştu.