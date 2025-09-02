Uğurcan Çakır, Galatasaray’a Transfer Oldu

TRANSFERİN RESMİ AÇIKLAMASI

Trabzonspor’un kaptanı ve milli kalecisi Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferi resmi olarak duyuruldu. Galatasaray, UEFA’ya göndereceği liste için son gün yaptığı önemli bir hamle ile A Milli Takım’ın kalecisi olan Uğurcan Çakır’ı kadrosuna kattı. Karadeniz ekibinin yaptığı açıklamada, “Uğurcan Çakır’ın, Galatasaray Kulübü’ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Galatasaray Kulübü, kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33 milyon euro garanti bedel ve 3 milyon euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36 milyon euro ödeme yapacaktır.” ifadelerine yer verildi.

TEPKİLER VE GEÇMİŞ AÇIKLAMALAR

Uğurcan Çakır’ın transferi, kısa sürede gündem haline geldi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın daha önce yaptığı açıklamalar tekrar hatırlandı. Doğan, “Uğurcan Çakır’ı Türkiye’de bir kulübe satmam. Uğurcan’a bir sözüm var; Avrupa’dan ciddi bir teklif gelirse kendisine yardımcı olacağım.” demişti. Bu sözler, özellikle bordo-mavili taraftarlardan sert tepkiler almasına neden oldu. Taraftarlar, başkanın sözleri ile Uğurcan’ın transferinin gerçekleşmesini çelişkili buluyor ve tepkilerini dile getiriyor.