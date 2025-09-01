Uğurcan Çakır, Galatasaray’a transfer oldu

UĞURCAN ÇAKIR’IN TRANSFER FİYATI AÇIKLANDI

Trabzonspor, milli kaleci Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferi konusunda anlaşmaya varıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) iletti. Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır’ın, Galatasaray Kulübü’ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Galatasaray Kulübü, Kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33.000.000 EURO garanti bedel ve 3.000.000 EURO şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36.000.000 EURO ödeme yapacaktır” denildi.

VEDA MESAJI YAYINLANDI

Uğurcan Çakır’ın veda paylaşımının ardından Trabzonspor, milli kaleciyi sosyal medya hesapları üzerinden uğurlamaya karar verdi. Bordo-mavili kulüp, Uğurcan Çakır ile her zaman gurur duyacağına vurgu yaparak, “Trabzon’un sokaklarında büyüyen, çocukluk hayallerini bu formayla süsleyen, kalemizde yıllarca dimdik duran, şanlı tarihimize unutulmaz başarılar kazandıran kaptanımız Uğurcan Çakır’a, Trabzonspor’umuza kattığı tüm değerler için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Altyapımızdan yetişip, A Takımımıza kadar yükselen, bu formanın ağırlığını her zaman gururla taşıyan, nice zaferlerde ve şampiyonluklarda pay sahibi olan Uğurcan, sadece sahadaki başarısıyla değil, duruşu, karakteri ve Trabzonspor sevgisiyle de gönüllerimizde taht kurdu” ifadelerini kullandı.

FARKLI BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI

Açıklamada ayrıca, “Bugün, Uğurcan Çakır Trabzonspor’umuza tarihi bir bonservis bedeli kazandırarak veda ediyor. Verdiği emekler, gösterdiği özveri ve bu camiaya kattığı tüm değerler, Trabzonspor tarihinin en kıymetli sayfalarında daima yerini koruyacak. Bu şehir, bu camia ve milyonlarca Trabzonspor taraftarı, seninle her zaman gurur duyacak. Her şey için teşekkürler Kaptan…” denildi.