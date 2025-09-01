Uğurcan Çakır, Galatasaray’ı değerlendiriyor

UĞURCAN ÇAKIR’DAN GALATASARAY’A YANIT

Uğurcan Çakır, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Galatasaray’ın teklifini değerlendirmeye başladığını belirttiği için taraftarların ilgisini arttırdı. TRT Spor’un aktardığı bilgilere göre Galatasaray ile Trabzonspor, Uğurcan Çakır transferi için anlaştı. Haberde, bordo-mavililerin kaleci için 25 milyon euro istediği, sarı-kırmızılıların ise bu miktarı ödemeyi kabul ettiği ifade edildi. Milli takım kampında bulunan Uğurcan Çakır’ın, transfer süreciyle alakalı olarak haber beklediği bilgisi geldi. Deneyimli kalecinin, salı günü Galatasaray için sağlık kontrollerinden geçmesinin planlandığı aktarılıyor.

GALATASARAY TEKLİFİNE OLUMLU YAKLAŞIYOR

Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Galatasaray’ın teklifini değerlendirme kararı aldığını duyurdu. Uğurcan’ın açıklamasında, “Şampiyonlar Ligi’nde oynama fırsatı yakalamak, ailemle yeni bir yolculuğa çıkmak ve kariyerimde farklı hedeflere yürümek istiyorum. Bu nedenle Galatasaray’ın teklifine olumlu bakmaya başladım.” şeklindeki sözleri dikkat çekti. 29 yaşındaki milli kaleci, bu sezon Trabzonspor formasıyla 4 maçta görev alırken, yalnızca 1 gol yiyerek 3 müsabakada kalesini gole kapatmayı başardı.