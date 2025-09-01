Uğurcan Çakır, Galatasaray’ı değerlendiriyor

UĞURCAN ÇAKIR GALATASARAY TEKLİFİNİ DEĞERLENDİRİYOR

Uğurcan Çakır, yaptığı sosyal medya paylaşımında Galatasaray’dan gelen teklifi değerlendirmeye başladığını duyurdu. Bu durum, taraftarların merakını artırıyor. TRT Spor’un aktardığı bilgilere göre, Galatasaray ile Trabzonspor, Uğurcan Çakır transferinde bir ön anlaşmaya vardı. Habere göre, bordo-mavili ekip kalecisi için 25 milyon euro talep ediyor, sarı-kırmızılılar ise bu ücreti ödemeyi kabul ediyor. Milli takım kampında yer alan Uğurcan Çakır’ın transfer süreci hakkında haber beklediği kaydediliyor. Deneyimli kalecinin, salı günü Galatasaray adına sağlık kontrollerinden geçmesi planlanıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ

Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır, sosyal medya üzerinden Galatasaray teklifine dair değerlendirme kararı aldığını açıkladı. Açıklamasında, “Şampiyonlar Ligi’nde oynama fırsatı yakalamak, ailemle yeni bir yolculuğa çıkmak ve kariyerimde farklı hedeflere yürümek istiyorum. Bu nedenle Galatasaray’ın teklifine olumlu bakmaya başladım.” şeklinde ifadeler kullandı. 29 yaşındaki kaleci, bu sezon Trabzonspor formasıyla 4 karşılaşmada yer aldı. Bu maçlarda sadece 1 gol yiyen Uğurcan, 3 müsabakada kalesini gole kapatma başarısı gösterdi.