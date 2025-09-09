Uğurcan Çakır, Galatasaray için savaşacak

UĞURCAN ÇAKIR’DAN GALATASARAY’A MESAJ

Galatasaray, Trabzonspor’dan transfer ettiği milli kaleci Uğurcan Çakır ile 5 yıllık bir sözleşme imzaladı. İmza töreninin ardından kulüp televizyonuna konuşan Uğurcan Çakır, transfer sürecinin uzun sürdüğünü belirtti. “Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Galatasaray’a yakışır bir futbol sergilemek, taraftarımızı mutlu etmek için buraya geldim. İnşallah başarılı olurum” ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARI MUTLU ETMEK İSTİYOR

29 yaşındaki kaleci, sarı-kırmızılı taraftarlarla ilgili de duygularını paylaştı. “İç sahada oynanan maçlarda özellikle taraftar tüm takıma çok iyi destek veriyor. Ben de burada olmaktan, onlarla birlikte bu desteği hissedecek olmaktan çok mutluyum. İnşallah onların da yüzünü kara çıkarmam, burada başarılar yakalarım” şeklinde konuştu.

Uğurcan, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynamayı her zaman hayal ettiğini dile getirerek, “Benim için çok özel duygular olacak. Çünkü Şampiyonlar Ligi oynamayı her futbolcu hayal eder. Benim de hayallerimden bir tanesiydi. İnşallah Şampiyonlar Ligi’nde de Galatasaray’ı en iyi şekilde temsil ederiz” dedi.

GALATASARAY İÇİN MÜCADELE EDECEK

Uğurcan Çakır, Galatasaray’ın başarısı için elinden geleni yapacağını belirtti. “Burada olduğum için çok mutluyum. Terimin son damlasına kadar Galatasaray için mücadele edeceğim, büyük başarılara ben de yardımcı olacağım” şeklindeki sözleri ile duygularını sonlandırdı.