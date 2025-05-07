Uğurcan Çakır, Galatasaray’la anlaşabilir

UĞURCAN ÇAKIR İÇİN YENİ GELİŞMELER

Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Yıldız file bekçisi, yakın bir zamanda kulübünden ayrılma ihtimali taşıyor. Uğurcan Çakır için Avrupa’dan da teklifler geliyor ancak Süper Lig’de kalma olasılığı da bulunuyor.

TRANSFER BEKLENTİLERİ

28 yaşındaki oyuncunun transferi için Trabzonspor’un bonservis beklentisi hakkında bilgiler, 7 milyon euro civarında bir rakam olduğunu gösteriyor. Süper Lig’de şampiyonluğa doğru ilerleyen Galatasaray, önümüzdeki sezon Uğurcan Çakır’ı kadrosuna katmak istiyor.

Fernando Muslera’nın sezon sonunda takımdan ayrılması öngörülüyor. Bu durumda Galatasaray, Uruguaylı kalecinin ardından oluşacak boşluğu milli eldiven Uğurcan ile doldurmayı hedefliyor.