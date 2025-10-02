Uğurcan Çakır Haftanın 11’ine Seçildi

UGURCAN ÇAKIR’IN BAŞARILI PERFORMANSI

Galatasaray’ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği etkileyici performansla haftanın 11’ine girmeyi başardı. Galatasaray, 2. haftada sahasında İngiliz ekibi Liverpool’u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Bu zafere büyük katkı sağlayan kaleci Uğurcan Çakır, yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti ve takımının başarısında kilit rol oynadı.

HAFTANIN 11’İNDE YER ALAN İSİMLER

Devler Ligi’nin 2. haftasının tamamlanmasının ardından belirlenen haftanın 11’inde Uğurcan Çakır’ın yanı sıra şu isimler yer aldı: “Uğurcan, Dumfries, Gatti, Dier, Nuno Mendes, Sabitzer, Odegaard, Hauge, Pepe, Hojlund, Mbappe.” Uğurcan’ın bu başarısı, milli takım için de gurur kaynağı oluyor.