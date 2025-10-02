Haberler

Uğurcan Çakır Haftanın 11’ine Seçildi

UGURCAN ÇAKIR’IN BAŞARILI PERFORMANSI

Galatasaray’ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği etkileyici performansla haftanın 11’ine girmeyi başardı. Galatasaray, 2. haftada sahasında İngiliz ekibi Liverpool’u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Bu zafere büyük katkı sağlayan kaleci Uğurcan Çakır, yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti ve takımının başarısında kilit rol oynadı.

HAFTANIN 11’İNDE YER ALAN İSİMLER

Devler Ligi’nin 2. haftasının tamamlanmasının ardından belirlenen haftanın 11’inde Uğurcan Çakır’ın yanı sıra şu isimler yer aldı: “Uğurcan, Dumfries, Gatti, Dier, Nuno Mendes, Sabitzer, Odegaard, Hauge, Pepe, Hojlund, Mbappe.” Uğurcan’ın bu başarısı, milli takım için de gurur kaynağı oluyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Fenerbahçe Nice Maçı 2 Ekim’de Oynanacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Kadıköy'de Nice ile karşılaşacak. Taraftar desteğiyle galibiyet hedefleyen sarı-lacivertlilerin kadrosunda Edson Alvarez'in olmaması dikkat çekiyor.
Haberler

Vezirköprü Ziraat Odası’na Yeni Başkan Seçildi

Vezirköprü İlçesi Ziraat Odası'nda gerçekleşen seçimde Gültekin Kaya, merhum Başkan Arslan Kaya'nın yerine başkanlığa seçildi; rakibi Kamil Öncel'i geride bıraktı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.