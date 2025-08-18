Haberler

Uğurcan Çakır için Açıklama Geldi

FENERBAHÇE TRANSFERİ GÜNDEMİNE DÜŞTÜ

Uğurcan Çakır’ın Fenerbahçe’ye transferi yeniden gündeme geldi. Trabzonspor, bu konuyla ilgili gece geç saatlerde resmi bir açıklama yaptı. Başkan Ertuğrul Doğan, yaptığı basın toplantısında, Uğurcan Çakır’ın transferiyle ilgili iddiaları yanıtladı. Sarı-lacivertli takımın, Trabzonspor ile İsmail Yüksek ve bonservis karşılığında anlaşma sağladığı yönünde çıkan haberler sonrasında bu açıklamanın yapılması gerekti.

BAŞKAN’DAN AÇIKLAMALAR

Doğan, “Trabzonspor’un böyle bir gündemi yok” diyerek transfer meselesindeki spekülasyonları yalanladı. Daha önce de Uğurcan ile ilgili açıklama yaptığını hatırlatan başkan, “Yarın maçımız var ve tüm konsantrasyonumuz Kasımpaşa maçı. Bu konuda söylenecek bir şey yok” ifadelerini kullandı. Trabzonspor’un, Uğurcan Çakır ile ilgili haberlerle ilgilenmediğini ve öncelikli hedeflerinin Kasımpaşa maçı olduğuna vurgu yaptı.

İslahiye’de Üzüm Hasadına Başlandı

İslahiye'de 50 bin dekar alanda başlayan üzüm hasadı, kuraklık ve olumsuz hava koşulları nedeniyle rekoltenin düşmesinden dolayı üreticileri huzursuz ediyor.
Ekin Uzunlar Konseri Unutulmaz Gece Yaşattı

Erzincan'da düzenlenen Yaşayan Miras Festivali, Ekin Uzunlar'ın kemençe eşliğindeki konseriyle sona erdi. Sanatçı, dinleyicilere Karadeniz ezgileriyle dolu bir gece sundu.

