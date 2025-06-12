Uğurcan Çakır İçin Kulüpler Yarışıyor

UĞURCAN ÇAKIR İÇİN AVRUPA KULÜPLERİ DEVREDE

Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır için Avrupa’dan iki kulüp devreye girdi. İddialara göre, Ligue 1 takımlarından AS Monaco ile Premier Lig’e yeni yükselen Burnley, 29 yaşındaki deneyimli kaleciyi transfer listelerine aldı.

MONACO GÜÇLÜ BİR TAKVİYE YAPMAK İSTİYOR

Fransız basınına yansıyan bilgilere göre, Monaco, geçen sezon kalede beklentileri karşılayamayan Radoslaw Majecki ve Philipp Köhn’ün ardından bu pozisyona güçlü bir takviye yapmayı düşünüyor. Uğurcan Çakır, kulübün gündeminde yer alan adaylar arasında anılıyor.

BURNLEY’DEN İLGİ VAR

Diğer yandan, Burnley’nin de bir süredir Uğurcan Çakır’ı takip ettiği ve transfer için girişimlerde bulunduğu belirtiliyor. Premier Lig’de kalıcı olma hedefi taşıyan Burnley, deneyimli bir kaleci transferine öncelik verdiği öğrenildi. Haberde, İtalya, Fransa ve İngiltere’den başka kulüplerin de Uğurcan’a ilgi gösterdiği ifade ediliyor. Trabzonspor’un, oyuncuyu Türkiye içindeki rakip kulüplere satmayı düşünmediği kaydedildi. Bu durum, milli kalecinin yurtdışına transfer olma olasılığını artırıyor.