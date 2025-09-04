Uğurcan Çakır İçin Teşekkür Açıklaması Yapıldı

UĞURCAN ÇAKIR TRANSFERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinin kulübün menfaatleri ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından doğru bir adım olduğunu ifade etti. Ören, Uğurcan Çakır’ın Trabzonspor’dan Galatasaray’a geçişiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

TEŞEKKÜR VE KAZANIMLAR

Ören, “Uğurcan Çakır’ın transferi kulübümüzün çıkarları ve ekonomik sürdürülebilirliği açısından doğru bir adımdır.” şeklinde bir açıklama yaparak, “Altyapımızdan yetişerek Trabzonspor’umuza büyük değer katan, şampiyonluk yolunda unutulmaz katkılar sunan kaptanımız Uğurcan Çakır’a camiamız adına teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Ören, Uğurcan Çakır’ın Türk futbol tarihinde rekor bedelle transfer olmasının kulübe ekonomik anlamda katkı sağladığını vurgulayarak, sürdürülebilirlik hedefleri açısından önemli kazanım elde edildiğini dile getirdi. Ayrıca, başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulunu bu tarihi satış başarısı dolayısıyla kutladı.

TARAFTARLARA MESAJ

Açıklamasında bordo-mavili taraftarlara yönelik olarak da şunları söyledi: “Taraftarlarımızın yaşadığı üzüntüyü anlayışla karşılasak da Trabzonspor’umuzun geleceği ve menfaatleri her şeyin üzerindedir.” Ören, gelecekte takıma katkı verecek transferlerin yanı sıra altyapıdan yeni yıldızlar yetiştirerek kulübü hem sportif hem de mali anlamda güçlendirmek için çalışmaların süreceğini belirtti. Tüm taraftarları, kulübün çıkarlarının korunması adına birlik olmaya davet etti.