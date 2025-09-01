Uğurcan Çakır, Kaptan Olamaz İfadesi!

UĞURCAN ÇAKIR’IN TRANSFERİNE TEPKİLER

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transfer olabileceğine dair gelişmeler, bordo mavili camiada büyük bir etki yarattı. Sosyal medya üzerinden organize olan Trabzonspor taraftarları, tesislerin önünde toplanarak transfere karşı tepkilerini dile getirdiler. Uğurcan Çakır’ın transfer iddiaları üzerine taraftar grupları, akşam saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde bir araya geldi.

TEPKİ GÖSTEREN TARAFTARLAR

Taraftarlar, ellerindeki Trabzonspor bayraklarıyla “Kaptan satılamaz” ve “Uğurcan bizim kırmızı çizgimiz” gibi sloganlar atarak duruma tepki gösterdiler. Tesis önünde çekilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, geniş bir yankı buldu. Bazı taraftar grupları, sosyal medya üzerinden “Trabzonspor kaptanı masalara meze edilemez” temalı görseller paylaşarak transfere karşı çıktılar. Uğurcan Çakır’ın Trabzonspor için taşıdığı önemi vurgulayan birçok takipçi, “Kaptan satılamaz” şeklinde yorumlar yaptı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Tesis önünde kalabalık bir taraftar grubu bekleyişlerini sürdürürken, Trabzonspor Kulübü’nün bu konuda bir açıklama yapacağı belirtildi. Taraftarların bu gelişmelere yönelik tutumları, bordo mavili takımın geleceği açısından büyük önem taşıyor.