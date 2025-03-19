Uğurcan Çakır Kariyer Rekoruna Çok Yakın

UĞURCAN ÇAKIR’IN TARİHİ BAŞARISI

Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır, Süper Lig’de tarihi bir başarıya imza atmaya hazırlanıyor. Milli kaleci, kariyerinin en yüksek performansını sergilemek için gün sayıyor. Bordo-mavili ekibin kalesini 25 Kasım 2018’deki Fenerbahçe derbisiyle Onur’dan devralan 28 yaşındaki eldiven, son sezonlarda en az 11 maçta kalesini gole kapatmayı başarıyor.

REKOR KIRMA HEDEFİ

Uğurcan Çakır, 2018-2019 sezonunda 20 maçta 5, 2019-2020’de 33 maçta 4, 2020-2021’de 38 maçta 13, 2021-2022’de 36 maçta 11, 2022-2023’te 31 maçta 12 kez kalesini gole kapatırken, 2023-2024 sezonunda bu yıl 11 karşılaşmada yine rakiplerine geçit vermedi. Eğer 3 kez daha kalesini kapatmayı başarırsa, 2020-2021’deki rekorunu kıracak.

AVRUPA’DA ÜST SIRADA

Ayrıca, 28 yaşındaki kaleci, Avrupa’nın en başarılı kalecileri arasında 19. sırada yer aldı. 26 maçta 11 kez gol yemeyen tecrübeli eldiven, bu istatistikle birçok rakibini de geride bırakmayı başardı. Uğurcan, özellikle Oblak (Atletico Madrid), Sommer (İnter) ve Neuer (Bayern Münih) gibi dünya çapındaki kalecileri kurtarış sayısı açısından geçiyor.

PUAN KAZANIMI VE SONUÇLAR

Karadeniz temsilcisi, Uğurcan Çakır’ın bu sezon gol yemediği 11 lig maçında 7 galibiyet ve 4 beraberlik ile 25 puan topladı. Ligde toplamda 35 puanı bulunan Trabzonspor, puanların büyük bölümünü Uğurcan’ın öne çıktığı maçlarda elde etti. Bordo-mavililer, ligdeki 26 karşılaşmada 31 gol yerken, bu ortalama maç başına 1.19 gol anlamına geliyor. Fırtına, Sivas, Eyüp, Gaziantep FK ve Kayseri ile deplasmanda oynadığı maçlarda 0-0 berabere kaldı. Evinde ise Başakşehir, Bodrum ve Eyüp’ü 1-0, Adana Demir ve Antalya’yı 5-0, Sivas’ı 4-0 yenecek şekilde sonuçlandı.