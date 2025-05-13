Uğurcan Çakır: KUPA İÇİN HAZIRIZ

MAÇIN DETAYLARI

Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde yarın Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Maç, Gaziantep Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak ve hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Kritik maç öncesinde Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Hedef AVRUPA ve KUPA

Uğurcan Çakır, yaptığı açıklamada “Ufak tefek ağrılarım oldu. İki idmana katılamadım ama son antrenmanda takımla birlikte çalıştım. Biraz hastayım, o yüzden sesim kötü. Şu an kendimi iyi hissediyorum. İnşallah Galatasaray maçında da öyle olur. Kupayı kazanmak ve Avrupa’ya gitmek istiyoruz. Taraftarlarımız bize sona ana kadar destek versin, kupayı alacağız” ifadelerini kullandı.

BASINDAKİ ÖNEMLİ MAÇ DEĞERLENDİRMESİ

Uğurcan, “Bizim için sezonun en önemli maçı. Kulübümüze bir kupa daha hediye etmek istiyoruz” sözleriyle maça verdiği önemi dile getirdi. Trabzonspor kalecisi, son antrenmanla ilgili olarak da “Son idmanda kendimi denedim. İnşallah takım arkadaşlarıma yardımcı olabilirim” şeklinde konuştu.

MUSLERA HAKKINDA GÖRÜŞLER

Fernando Muslera hakkında da açıklamalarda bulunan Çakır, “Trabzonspor alt yapısına katıldığımda Muslera, Galatasaray’ın kalecisiydi, şimdi karşılıklı oynuyoruz. Bizim gibi genç kalecilere çok örnek olmuş bir isim. Türk futboluna kalecilikte yön vermiş bir isim. İnşallah bende onun kazandığı başarıları kazanabilirim” dedi.