Uğurcan Çakır Kupayı Almayı İstiyor

UĞURCAN ÇAKIR’DAN AÇIKLAMALAR

Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır, çarşamba akşamı Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası final maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

SAKATLIK DURUMU VE MAÇ HAZIRLIĞI

Sakatlığı ve maçta oynayıp oynayamayacağına dair gelen sorulara yanıt veren Uğurcan Çakır, “Ufak tefek ağrılarım oldu. İki idmana katılamadım ama son antrenmanda takımla birlikte çalıştım. Biraz hastayım, o yüzden sesim kötü. Şu an kendimi iyi hissediyorum. İnşallah Galatasaray maçında da öyle olur.” ifadelerini kullandı.

Uğurcan Çakır, kupayı kazanmak ve Avrupa’ya gitmek istediklerini belirterek, “Taraftarlarımız bize son ana kadar destek versin, biz bu kupayı alacağız.” dedi. Takımın hedeflerine ve hedefe ulaşmak için gereken azme vurgu yaptı.