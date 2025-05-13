Uğurcan Çakır, KUPAYI kazanmak istiyor

MAÇ ÖNCESİ TADRİHİ AÇIKLAMALAR

Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde yarın Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Kritik maç öncesinde Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, basın toplantısında bazı açıklamalar yaptı.

HEDEF AVRUPA’YA GİTMEK

Uğurcan Çakır, “Ufak tefek ağrılarım oldu. İki idmana katılamadım ama son antrenmanda takımla birlikte çalıştım. Biraz hastayım, o yüzden sesim kötü. Şu an kendimi iyi hissediyorum. İnşallah Galatasaray maçında da öyle olur. Kupayı kazanmak ve Avrupa’ya gitmek istiyoruz. Taraftarlarımız bize sona ana kadar destek versin, kupayı alacağız.” dedi.

SEZONUN EN ÖNEMLİ MAÇI

Çakır, ayrıca “Bizim için sezonun en önemli maçı. Kulübümüze bir kupa daha hediye etmek istiyoruz.” ifadesini kullandı.

KENDİMİ DENEDİM

Trabzonspor kalecisi, “Son idmanda kendimi denedim. İnşallah takım arkadaşlarıma yardımcı olabilirim.” şeklinde konuştu.

FİGÜR OLARAK MUSLERA

Fernando Muslera hakkında da konuşan Çakır, “Trabzonspor alt yapısına katıldığımda Muslera, Galatasaray’ın kalecisiydi, şimdi karşılıklı oynuyoruz. Bizim gibi genç kalecilere çok örnek olmuş bir isim. Türk futboluna kalecilikte yön vermiş bir isim. İnşallah bende onun kazandığı başarıları kazanabilirim.” diye belirtti.