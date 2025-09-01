Uğurcan Çakır, Trabzonspor’a veda etti

UĞURCAN ÇAKIR TRABZONSPOR’A VEDASINI AÇIKLADI

Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla bordo-mavili kulübe veda etti. Tecrübeli kaleci, kariyerinde yeni bir sayfa açmayı amaçladığını belirterek, “Trabzonspor benim için bir takım değil, hayatımın en büyük gururu” ifadelerini kullandı. Galatasaray ise transfer döneminde aktif bir süreç yaşarken, Uğurcan Çakır’ı kadrosuna katma çalışmalarını sürdürüyor.

YENİ BİR HEYECAN ARAYIŞI

Uğurcan Çakır, açıklamasında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın kendisini takımda tutmak için ciddi bir teklif sunduğunu dile getirirken, kariyerinde yeni bir yön arayışında olduğunu ifade etti. Çakır, “Başkanımız maaşımda ciddi bir iyileştirme teklifinde bulundu. Ancak gerek ailem gerek ben artık yeni bir heyecan ve yeni bir kariyer planlaması için anlayış beklediğimi kendisine samimi şekilde ifade ettim” dedi.

ALNIMIN AKIYLA AYRILMAK İSTİYORUM

Bordo-mavili kulüpten ayrılmanın zorluğuna dikkat çeken Uğurcan, “Trabzonspor’dan ayrılırken Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedelini kazandırarak, her zaman dik duruşumu koruyarak, alnımın akıyla veda etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR’A TEŞEKKÜR EDİYOR

Milli kaleci, veda mesajında Trabzonspor camiasına duyduğu minnettarlığı dile getirerek, “Başkanımıza, yönetim kurulumuza, hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve en önemlisi Büyük Trabzonspor taraftarına minnettarım. Ben Trabzonspor’un evladı olmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Bu arma kalbimde daima özel bir yerde olacak” dedi. Uğurcan Çakır, “Dilerim bu yeni yolculuğumda da anlayışınızı, dualarınızı ve desteğinizi yanımda hissederim” şeklinde düşüncelerini paylaştı.