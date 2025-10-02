Uğurcan Çakır UEFA Haftanın 11’ine Seçildi

UGURCAN ÇAKIR’IN BAŞARISI

Galatasaray forması giyen milli kaleci Uğurcan Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın en iyi 11’ine seçilmeyi başardı. UEFA’nın yaptığı açıklamaya göre, Uğurcan Çakır, Galatasaray’ın Liverpool’u 1-0 yendiği kritik karşılaşmada sergilediği performansla bu ödülü aldı. Yaptığı etkileyici kurtarışlarla maçta öne çıkan Uğurcan, gösterdiği başarıyla Avrupa basınında da büyük bir ilgi gördü.

HAFTANIN 11’İ

Uğurcan Çakır’ın yanı sıra haftanın en iyi 11’inde yer alan diğer isimler ise şöyle oluşuyor:

Kaleci: Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Savunma: Nuno Mendes (PSG), Eric Dier (Monaco), Federico Gatti (Juventus), Denzel Dumfries (Inter)

Orta saha: Jens Petter Hauge (Young Boys), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Martin Odegaard (Arsenal), Nicolas Pepe (Villarreal)

Forvet: Rasmus Hojlund (Napoli), Kylian Mbappe (Real Madrid)