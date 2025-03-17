Uğurcan Çakır ve Simon Banza’nın Performansı

UĞURCAN ÇAKIR VE SIMON BANZA’NIN BAŞARILI PERFORMANSI

Trabzonspor’da deneyimli kaleci Uğurcan Çakır ile golcü Simon Banza, sergiledikleri etkileyici performansla ön plana çıkıyor. Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında, Trabzonspor deplasmanda Başakşehir’i 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Bu maçta kaleci Uğurcan Çakır ve forvet Simon Banza’nın etkili oyunları galibiyetin temelini oluşturdu. Çakır, yaptığı başarılı kurtarışlarla rakip takıma gol fırsatı vermedi, Banza ise attığı gollerle hücum noktasında büyük katkı sağladı. Başakşehir karşısında sergilenen performans, Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Fatih Tekke’nin de yüzünü güldürdü.

SİMON BANZA’NI GOL YOLUNDAKİ BAŞARISI

Sezon başında Portekiz’in Braga takımından kiralanan Simon Banza, Trabzonspor’un gol yollarındaki en etkili isimlerinden biri haline geldi. Takımın ligdeki durumu ile Banza’nın performansı tam örtüşmese de, ilk sezonunda toplamda 17 gole ulaşarak gol krallığı yarışında iddialı bir pozisyona geldi. Osimhen, 20 golle birinci sırada yer alırken, Piatek ise 18 golle ikinci sırada bulunuyor. Banza, bu haftalar itibarıyla Trabzonspor’un son dönem golcüleri Onuachu ve Cornelius’u geride bıraktı ve 23 maçta 19 gol atan Sörloth’u geçmeyi hedefliyor.

UĞURCAN ÇAKIR’IN PERFORMANSI VE KURTARIŞ ORANI

Trabzonspor kaptanı kaleci Uğurcan Çakır, kaledeki performansıyla dikkat çekiyor. Önemli kurtarışları ile takımını birçok maçta zor durumdan kurtaran başarılı eldiven, şu ana kadar kalesinde 31 gol gördü. Uğurcan, 11 maçı da gole kapatarak yüzde 77 kurtarış oranına ulaştı. Penaltılardaki başarısı dikkat çekerken, bu sezon kalesinde gördüğü 8 penaltı atışının 3’ünü kurtarma başarısı gösterdi.