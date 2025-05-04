Haberler

Uğurcan Çakır Ve Stefan Savic Sakatlandı

YARALANMALARIN DETAYLARI

Trabzonspor’da Uğurcan Çakır’ın sol kalça kasında, Stefan Savic’in ise sağ bacak üst arka kasında yaralanma oluştuğu ve her iki futbolcunun tedavisine başlandığı duyuruldu. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Uğurcan Çakır ve Stefan Savic’in sağlık durumlarıyla ilgili bilgiler paylaştı.

SAĞLIK KURULUNDAN AÇIKLAMALAR

Beşir, “Sakatlığı bulunan futbolcumuz Uğurcan Çakır’ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kalça kasında yaralanma tespit edilmiştir. Futbol A Takımımızın Çarşamba günü gerçekleştirilen antrenmanında sakatlanarak antrenmana devam edemeyen bir diğer oyuncumuz Stefan Savic’in ise yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

Haberler

Geleceğin Şefleri Yarıştı, Renkli Görüntüler

Gaziantep'te düzenlenen Ulusal Yemek Yarışması, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu'na bağlı dernek tarafından organize edildi. Öğrenciler, yerel lezzetleri hazırlayarak yeteneklerini gösterdi.
Haberler

Tayfun Füzesinin Üretimi Devam Ediyor

ROKETSAN Genel Müdürü, Tayfun füzesinin testleri ve seri üretiminin devam ettiğini açıklayarak, bunun Türk Silahlı Kuvvetleri için büyük bir güç unsuru olacağını belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.