Uğurcan Çakır Ve Stefan Savic Sakatlandı

YARALANMALARIN DETAYLARI

Trabzonspor’da Uğurcan Çakır’ın sol kalça kasında, Stefan Savic’in ise sağ bacak üst arka kasında yaralanma oluştuğu ve her iki futbolcunun tedavisine başlandığı duyuruldu. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Uğurcan Çakır ve Stefan Savic’in sağlık durumlarıyla ilgili bilgiler paylaştı.

SAĞLIK KURULUNDAN AÇIKLAMALAR

Beşir, “Sakatlığı bulunan futbolcumuz Uğurcan Çakır’ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kalça kasında yaralanma tespit edilmiştir. Futbol A Takımımızın Çarşamba günü gerçekleştirilen antrenmanında sakatlanarak antrenmana devam edemeyen bir diğer oyuncumuz Stefan Savic’in ise yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır” şeklinde konuştu.