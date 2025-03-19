Uğurcan, Gol Yemezse Kariyer Rekoru Kıracak

HISTORİK BAŞARIYA YAKLAŞIYOR

Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır, Süper Lig’de önemli bir başarıya ulaşmak üzere. Milli kaleci, kariyerinde bir rekora imza atmaya hazırlanıyor.

KARİYER REKORU İÇİN ÜÇ MAÇ DAHA

İlk olarak 25 Kasım 2018’deki Fenerbahçe derbisinde Onur’dan kaleyi devralan 28 yaşındaki kaleci, son yıllarda en az 11 maçta kalesini gole kapatmayı başarıyor. Çakır, 2018-2019 sezonunda 20 maçta 5, 2019-2020’de 33 maçta 4, 2020-2021’de 38 maçta 13, 2021-2022’de 36 maçta 11, 2022-23’te 31 maçta 12, 2023-24 sezonunda ise 35 maçta 11 kez gol yemedi. Bu yıl oynadığı 11 karşılaşmada gol yemeyen Çakır, üç maç daha kalesini kapatabilirse 2020-2021 sezonundaki rekorunu kıracak.

AVRUPA’DA ÜST SIRALARDA

Ayrıca, 28 yaşındaki kaleci, Avrupa’nın en başarılı kalecileri arasında 19. sırada yer alıyor. 26 maçta 11 kez gol yemeyen tecrübeli file bekçisi, bu istatistikle birçok rakibini geride bırakmayı başarıyor.