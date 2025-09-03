Uğurcan İçin Bonus Şartı Belirlendi

TRANSFER ŞARTI NETLEŞİYOR

Galatasaray, kaleci transferinde rekor bir bedelle kadrosuna dahil ettiği Uğurcan Çakır için Trabzonspor’a ödenecek olan 3 milyon euroluk bonusun koşullarını belirledi. Yeni Şafak’ın haberine göre, bu bonus, Galatasaray’ın Avrupa kupalarında yer alması durumunda devreye girecek.

BÜYÜK RAKAM, BÜYÜK TRANSFER

Sarı-kırmızılı takım, Uğurcan Çakır için 33 milyon euro garanti bonservis bedeli öderken, toplam ödeme bonuslarla birlikte 36 milyon euroya erişiyor. Bu tutar, Süper Lig tarihindeki en yüksek yerli kaleci transferi olarak kayıtlara geçiyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi veya Konferans Ligi’ne katılması halinde Trabzonspor’un bütçesine ek 3 milyon euro daha kazandırmış olacak.