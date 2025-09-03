Uğurcan İçin Bonus Şartı Belirlendi

TRANSFER ŞARTLARI BELİRLENDİ

Galatasaray, kaleci transferinde önemli bir adım atarak Uğurcan Çakır’ı kadrosuna büyük bir bedelle katıyor. Trabzonspor’a ödenecek olan 3 milyon euroluk bonus ile ilgili şartlar netleşti. Yapılan habere göre, bu bonus, Galatasaray’ın Avrupa kupalarına katılım göstermesi durumunda devreye girecek.

TOPLAM MALİYET BELİRLENDİ

Uğurcan için Galatasaray, 33 milyon euro garanti bonservis bedeli ödeyerek büyük bir yatırım yapıyor. Bonuslarla birlikte toplam ödeme, 36 milyon euroya kadar ulaşıyor. Bu rakam, Süper Lig tarihinin en yüksek yerli kaleci transferi olarak kayıtlara geçiyor. Eğer Galatasaray, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi veya Konferans Ligi’ne katılmayı başarırsa, Trabzonspor’un kasasına ek olarak 3 milyon euro daha girecek.