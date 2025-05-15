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Uğurcan, Kötü Sezonu Değerlendirdi

UĞURCAN ÇAKIR’DAN MAÇ SONRASI DEĞERLENDİRME

Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır, Türkiye Kupası finalinde Galatasaray’a karşı 3-0’lık mağlubiyetin ardından düşüncelerini paylaştı. Maç sonunda konuşan Uğurcan, “Bizim için kötü geçen bir sezon, kabus gibi bitti diyebiliriz. Kupayı kazanmak istiyorduk ama verdiğimiz mücadele bize yakışmadı. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Trabzonspor gibi mücadele etmedik. Ben onu düşünüyorum. Bizim için kötü başlayan, kötü giden bir sezon kabus gibi bitti.” şeklinde açıklamalar yaptı.

TAKIMIN DURUMU ÜZERİNE KONUŞMA

Uğurcan’ın ifadeleri, takımın performansına yönelik bir eleştiri niteliğinde. “Kupayı kazanmak istiyorduk ama verdiğimiz mücadele bize yakışmadı” sözleri, bu sezonun beklentilerin altında kalmasına dikkat çekiyor. Taraftarla olan bağı da unutmayan kaptan, özür dileme gerekliliğini vurguluyor. Trabzonspor’un bu sezonki durumu, ekip içerisindeki motivasyon ve birlikteliğin sorgulanmasına sebep oluyor.

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