Uğurcan Yazğılı’dan Beşiktaş’a İlk Gol Sevincini

UĞURCAN YAZGILI’NIN İLK GOL SEVİNCİ
Konyaspor’un defans oyuncusu Uğurcan Yazğılı, Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada bu sezon ligdeki ilk gol sevincini yaşadı. Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Konyaspor, Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ederken, yeşil-beyazlıların tek sayısını Uğurcan kaydetti. Mücadelenin 45. dakikasında sağ kanattan gelen ortada ceza sahasında topla buluşan Uğurcan, meşin yuvarlağı ağlara yolladı.
MAÇTAKİ PERFORMANSI
25 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’deki bu sezonki ilk golünü atarak takımına katkıda bulundu. Maça ilk 11’de başlayan Uğurcan Yazğılı, sakatlık yaşadığı için 60. dakikada Pedrihno ile değiştirildi.