UİB’in Mayıs İhracatı Yüzde 22 Artışta

İHRACATTA BAŞARILI BİR MAYIS

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) mayıs ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 22 artış göstererek 4 milyar 152 milyon 632 bin dolara ulaştı. Birlikten yapılan açıklamaya göre, mayıs ayındaki ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,47 artarak 4 milyar 152 milyon 632 bin dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 5 aylık ihracatı ise yüzde 9,62’lik artışla 17 milyar 216 milyon 75 bin dolara çıktı.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKI ARTILAR

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), mayıs ayındaki ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,57 artırarak 3 milyar 530 milyon 970 bin dolara çıkardı. Yılın ilk 5 ayındaki toplam ihracat ise yüzde 12,55 artışla 14 milyar 642 milyon 495 bin dolar seviyelerine ulaştı. Ayrıca, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), mayıs ayında 114 milyon 941 bin dolar ihracata imza attı ve yılın ilk 5 aylık ihracatı ise 522 milyon 869 bin dolar olarak kaydedildi.

HAZIR GİYİM VE MEYVE SEBZE İHRACATI

Mayıs ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,14’lük artışla 90 milyon 802 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), ocak-mayıs dönemi toplam ihracatını 363 milyon 753 bin dolar olarak belirtti. Geçen yıl ile karşılaştırıldığında, mayısta yüzde 21 artışla 24 milyon 969 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), bu yılın 5 aylık dönemindeki ihracatını ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,38’lik artışla 117 milyon 589 bin dolar düzeyinde gerçekleştirdi.

DİĞER BİRLİKLERİN PERFORMANSI

Mayıs ayında 10 milyon 415 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), 5 aylık dönemde toplam 57 milyon 528 bin dolar dış satıma imza attı. Diğer birlikler kategorisi ise mayıs ayında 380 milyon 535 bin dolar ihracat gerçekleştirirken, 5 aylık dönemdeki toplam dış satım tutarı 1 milyar 511 milyon 841 bin dolar oldu. UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “Global ekonomideki gelişmeler ve durgunluğa rağmen stratejik hamlelerimizle ülkemizin ihracatına katkı sunmaya devam ediyoruz. Üyelerimizin gayretli çalışmalarıyla Uludağ İhracatçı Birlikleri olarak ihracatımızı artırmayı sürdürüyoruz.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.