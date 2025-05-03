UİB Nisan İhracatı Yüzde 15 Artışla 3 Milyar Dolar

ULUDAĞ İHRACATÇILARINDAN YÜKSEK PERFORMANS

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), nisan ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, nisan ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artışla 3 milyar 244 milyon dolara ulaştı. Bu veriler, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) için de oldukça olumlu. OİB, nisan ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artışla 2 milyar 754 milyon 997 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

BÖLÜMLER ARASI İHRACAT ARTIŞI

Birliğin yılın ilk dört ayındaki toplam ihracatı, önceki yıla göre yüzde 8,5 artış göstererek 11 milyar 112 milyon 842 bin dolara yükseldi. Nisan ayında Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) 98 milyon 610 bin dolarlık ihracata imza attı. UTİB’in yılın ilk dört aylık ihracatı ise 408 milyon 22 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), nisan ayında 69 milyon 568 bin dolarlık ihracat yaparak ocak-nisan döneminde toplam 272 milyon 997 bin dolarlık bir dış satış rakamı elde etti.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), nisan ayında 23 milyon 752 bin dolarlık ihracat yaptı ve dört aylık toplam ihracatı 92 milyon 637 bin dolara ulaştı. Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) ise nisan ayında 7 milyon 984 bin dolarlık dış satış gerçekleştirirken, 4 aylık ihracatı 47 milyon 112 bin dolara çıktı. UİB üzerinden ihracat yapan diğer sektörlerin nisan ayı ihracatı da 289 milyon 461 bin olarak kaydedildi.

UİB BAŞKANINDAN DEĞERLENDİRME

UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, ihracat rakamlarının global ekonomideki gelişmeler ışığında dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Çelik, “Global ekonomideki gelişmeler, ihracatçılarımızın daha dikkatli ve stratejik hareket etmelerini gerektiriyor. Yine de üyelerimizin gayretli çalışmalarıyla UİB olarak ihracatımızı artırmaya devam ediyoruz.” şeklinde ifadelerde bulundu.