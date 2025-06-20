UkA ve TBBM Arasında Görüşme Gerçekleşti

TBMM BAŞKANI Numan Kurtulmuş’UN GÖRÜŞMESİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi nedeniyle bulunduğu Brüksel’de Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ile bir araya geldi. Belçika Temsilciler Meclisi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen bu görüşmede, Kurtulmuş, Türkiye ile Ukrayna arasındaki tarihi bağlara dikkat çekerek, Türkiye’nin hem dış politikadaki duruşu hem de iki ülkenin tarihi ilişkileri sebebiyle Ukrayna’nın yanında yer aldığını belirtti. Kurtulmuş, 2014’te Kırım’ın ilhakıyla başlayan süreçte Türkiye’nin, en yüksek tondan Kırım’ın ilhakını tanımadığını ve bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu her platformda ifade ettiğini söyledi.

UKRAYNA’NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VE EGEMENLİĞİ

Kurtulmuş, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili olarak, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin en temel kavramlar olduğunu, bu konulardan ödün vermeden Ukrayna’nın adil ve kalıcı bir barış masasında oturmasını temenni ettiklerini dile getirdi. Savaşın sürdürülememesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, Batı dünyasının güçlü sözlerle Ukrayna’ya destek vermesinin yanı sıra gerçekte aynı ölçüde destek sağlayamadığını vurguladı. Ayrıca, 2022’de Dolmabahçe’de Rusya ve Ukrayna arasında bir barış anlaşmasının imzalanma aşamasına geldiğini, ancak bazı ülkelerin bu barışı istemediği için savaşın devam ettiğini hatırlattı. Türkiye olarak, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü korunarak adil, kalıcı ve onurlu bir barışın sağlanabileceğine inandıklarını ifade etti.

ARABULUCULUK TEKLİFİ

Kurtulmuş, Ukrayna ve Rusya’nın doğrudan görüşmelerle meselelerini daha kolay çözme yoluna gitmeleri gerektiğinin altını çizdi. Türkiye’nin her türlü arabuluculuğa hazır olduğunu belirten Kurtulmuş, bu süreçte dost gibi görünen ama Ukrayna’nın yanında yeterince yer almayan ülkelerin gerçek yüzlerinin anlaşılacağını ifade etti. Hep birlikte doğru projelerle çalışmanın Ukrayna’ya büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

UKRAYNA MECLİS BAŞKANI STEFANCHUK’UN DUYGULARI

Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk, TBMM Başkanı Kurtulmuş’u yeniden başkan seçilmesi dolayısıyla tebrik etti ve Brüksel’de bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kurtulmuş’un Türkiye’nin Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği önemli destek için teşekkür eden Stefanchuk, Kurtulmuş’u Kiev’e davet ederek, Ukrayna Meclisi’ne ve halkına hitap etmesini istedi. Ayrıca, TBMM ile Ukrayna Meclisi arasındaki iş birliğinin önemine değinen Stefanchuk, Kurtulmuş’u kasım ayında İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenecek Kırım Platformu Parlamenter Zirvesi’ne de davet etti.