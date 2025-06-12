Ukrayna, 1.212 Askerin Cenazesini Geri Aldı

UKRAYNA, KAYBEDİLEN ASKERLERİN NAŞLARINI GERİ GETİRDİ

Ukrayna, Rusya ile devam eden çatışmalarda hayatını kaybeden 1.212 askerin naaşını ülkesine geri getirdiğini duyurdu. Bu bilgi, esir değişim işlemlerinden sorumlu olan Ukrayna kurumundan geldi. Telegram üzerinden yapılan açıklamada, “Yürütülen iade çalışmaları sonucunda 1.212 savunmacının cenazesi Ukrayna’ya geri getirildi” ifadesi yer aldı. Yayınlanan görüntülerde, Uluslararası Kızılhaç Komitesi personelinin kimliği açıklanmayan bir alanda soğutmalı araçların yanında yürüdüğü gözlemlendi. Ukrayna, naaşların iadesine dair bir anlaşma sağlandığını fakat tarihinin henüz netleşmediğini belirtti.

RUSYA’DAN DÜŞÜK SAYIDAKİ NAŞ AÇIKLAMASI

Rus yetkililer, kendi askerlerinden sadece 27 naaşın geri verildiğini açıkladı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, 2 Haziran’da yaptığı açıklamada Rusya’nın yaklaşık 6 bin naaşı geri göndermek istediğini, ancak bunların yalnızca yüzde 15’inin kimliğinin tespit edildiğini ifade etti. Zelenski, “Daha önce de aynı anda hem bizim hem de Rus askerlerinin naaşları bize teslim edilmişti” dedi. Ukrayna, geri alınan naaşların kimlik tespiti için İçişleri Bakanlığı, adli tıp uzmanları ve Sağlık Bakanlığı ekiplerine teslim edileceğini duyurdu.

ESİR DEĞİŞİMİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Pazartesi günü, iki taraf arasında 25 yaş altı askerler ile ağır yaralı ve hasta esirlerin takasının yapıldığı bildirildi. Salı günü ise bu sürecin devamı niteliğinde yeni bir esir değişimi gerçekleşti. Medinskiy, perşembe günü yeni bir esir değişiminin planlandığını aktardı. Diğer yandan, cephede çatışmalar sürerken, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Dinyeper bölgesinde yeni topraklar ele geçirdiği ve savaşın başlangıcından bu yana en büyük insansız hava aracı saldırısını düzenlediği bildirilmektedir.