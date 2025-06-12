Ukrayna, 1.212 Askerinin Cenazesini Almıştır

UKRAYNA’NIN ASKER NAAŞLARINI GERİ GETİRMESİ

Ukrayna, Rusya ile devam eden çatışmalarda hayatını kaybeden 1.212 askerin naaşını ülkesine geri getirdiğini duyurdu. Bu bilgi, esir değişiminden sorumlu Ukrayna kurumu tarafından kamuoyuna açıklandı. Telegram üzerinden yapılan açıklamada, “Yürütülen iade çalışmaları sonucunda 1.212 savunmacının cenazesi Ukrayna’ya geri getirildi” ifadesine yer verildi. O andan alınan görüntülerde, Uluslararası Kızılhaç Komitesi personelinin kimliği belirtilmeyen bir alanda soğutmalı araçların yanından geçtiği gözlemlendi.

NAAŞLARIN İADESİ VE ANLAŞMALAR

Ukrayna tarafı, naaşların iadesine ilişkin bir anlaşma sağlandığını bildirdi, ancak bu işlemin net tarihinin henüz belirlenmediği vurgulandı. Öte yandan, Rusya ise kendi askerlerinden yalnızca 27 naaşın geri verildiğini açıkladı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, 2 Haziran’da yaptığı açıklamada, Rusya’nın yaklaşık 6 bin naaşı geri göndermek istediğini, fakat bu gönderilenlerin sadece yüzde 15’inin kimliğinin tespit edilebildiğini belirtti.

Takas Sözleşmeleri VE DEVAM EDEN SÜREÇ

Zelenski, “Daha önce de aynı anda hem bizim hem de Rus askerlerinin naaşları bize teslim edilmişti” şeklinde bir açıklama yaptı. Ukrayna’nın alınan naaşları, kimlik tespitine yönelik işlemler için İçişleri Bakanlığı, adli tıp kurumları ve Sağlık Bakanlığı uzmanlarına teslim edilecek. Önceki gün iki taraf arasında 25 yaş altı askerler ile ağır yaralı ve hasta esirlerin takası gerçekleştirildi. Salı günü bu takas sürecinin devamı niteliğinde yeni bir değişim daha oldu. Medinskiy, perşembe günü yeni bir esir değişiminin planlandığını bildirdi. Bu gelişme yaşanırken, cephedeki çatışmalar devam etmekte ve Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Dinyeper bölgesinde yeni toprak kazanımları sağladığı ve savaşın başlangıcından bu yana en büyük insansız hava aracı saldırısını gerçekleştirdiği belirtildi.