Ukrayna, 1.212 Cenazeyi Geri Aldı

UKRAYNA HAYATINI KAYBEDEN ASKERLERİN NAŞINI GÖNDERİYOR

Ukrayna, Rusya ile süren çatışmalarda hayatını kaybeden 1.212 askerin naaşını geri getirdiğini duyurdu. Bu bilgi, esir değişiminden sorumlu olan Ukrayna kurumundan geldi. Telegram üzerinden yapılan açıklamada, “Yürütülen iade çalışmaları sonucunda 1.212 savunmacının cenazesi Ukrayna’ya geri getirildi” ifadelerine yer verildi. O ana ait görüntülerde, Uluslararası Kızılhaç Komitesi personelinin kimliği açıklanmayan bir bölgede, soğutmalı araçların yanından geçtiği gözlemlendi. Ukrayna, naaşların iadesine dair bir anlaşma sağlandığını ancak tarih konusunda kesin bir bilgilendirme yapılamadığını aktardı.

RUSYA’NIN DAHA AZ NAAŞ GÖNDERDİĞİ AÇIKLANDI

Öte yandan, Rusya kendi askerlerinden sadece 27 kişinin naaşının iade edildiğini belirtti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, 2 Haziran’da, Rusya’nın yaklaşık 6 bin naaşı geri göndermek istediğini fakat bunlardan yalnızca yüzde 15’inin kimliğinin tespit edildiğini söyledi. Zelenski, “Daha önce de aynı anda hem bizim hem de Rus askerlerinin naaşları bize teslim edilmişti” dedi. Ukrain’in aldığı naaşlar, kimlik tespiti için İçişleri Bakanlığı, adli tıp kurumları ve Sağlık Bakanlığı uzmanlarına teslim edilecek.

Takas Süreci DEVAM EDİYOR

Pazartesi günü, iki taraf 25 yaş altındaki askerler ve ağır yaralı ile hasta esirlerin takasını gerçekleştirmişti. Salı günü, bu sürecin devamı niteliğinde yeni bir değişim gerçekleştirilmişti. Medinskiy, perşembe günü yeni bir esir değişiminin planlandığını ifade etti. Bu gelişmeler yaşanırken, cephede çatışmalar sürmektedir. Ayrıca, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Dinyeper bölgesinde yeni topraklar ele geçirdiği ve savaşın başından bu yana en büyük insansız hava aracı saldırısını başlattığı bildirildi.