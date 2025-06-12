Ukrayna, 1.212 Cenazeyi Geri Aldı

UKRAYNA’NIN NAAŞ İADESİ AÇIKLAMASI

Ukrayna, Rusya ile devam eden savaşta hayatını kaybeden 1.212 askerin naaşını ülkeye geri getirdiğini duyurdu. Bu açıklama, esir değişiminden sorumlu Ukrayna kurumunca gerçekleştirildi. Telegram üzerinden paylaşılan bildiride, “Yürütülen iade çalışmaları sonucunda 1.212 savunmacının cenazesi Ukrayna’ya geri getirildi” ifadeleri yer aldı. O anlara ait görüntülerde, Uluslararası Kızılhaç Komitesi personelinin, kimliği açıklanmayan bir bölgedeki soğutmalı araçların yanından geçerken görüldüğü ulaştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI, TARİH BELİRSİZ

Ukrayna tarafı, naaşların iadesine dair bir anlaşma yapıldığını ancak tarihin belli olmadığını belirtti. Rusya ise kendi askerlerinden yalnızca 27 kişinin naaşının iade edildiğini duyurdu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, 2 Haziran’da yaptığı açıklamada Rusya’nın yaklaşık 6 bin naaşı geri göndermek istediğini, ancak bunların sadece yüzde 15’inin kimliğinin tespit edildiğini ifade etti.

TAKASLARIN İLERLEYİŞİ

Zelenski, “Daha önce de aynı anda hem bizim hem de Rus askerlerinin naaşları bize teslim edilmişti” dedi. Ukrayna’nın teslim aldığı naaşlar, kimlik tespiti yapılması için İçişleri Bakanlığı, adli tıp kurumları ve Sağlık Bakanlığı’nın uzmanlarına teslim edilecek. Pazartesi günü iki taraf arasında 25 yaş altındaki askerler ile ağır yaralı ve hasta esirlerin takası gerçekleştirilmişti. Salı günü bu sürecin devamı niteliğinde yeni bir değişim daha gerçekleşti. Medinskiy, perşembe günü yeni bir esir değişiminin planlandığını belirtti.

CEPHEDEKİ ÇATIŞMALAR VE SALDIRILAR

Bu esnada cephedeki çatışmalar sürerken, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Dinyeper bölgesinde yeni topraklar ele geçirdiği ve savaşın başlangıcından bu yana en büyük insansız hava aracı saldırısını başlattığı bildirildi.