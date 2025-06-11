Ukrayna, 1.212 Cenazeyi Geri Aldı

UKRAYNA HAYATINI KAYBEDEN ASKERLERİN NAŞLARINI GERİ GETİRDİ

Ukrayna, Rusya ile devam eden savaşta hayatını kaybeden 1.212 askerin naaşını ülkesine geri getirdiğini bildirdi. Bu açıklama, esir değişiminden sorumlu Ukrayna kurumunun tarafından yapıldı. Bildiride, “Yürütülen iade çalışmaları sonucunda 1.212 savunmacının cenazesi Ukrayna’ya geri getirildi” ifadesine yer verildi. O anlara ait görüntülerde, Uluslararası Kızılhaç Komitesi personelinin kimliği açıklanmayan bir bölgede soğutmalı araçların yakınından geçtiği gözlemlendi. Ukrayna tarafı, naaşların iadesine dair bir anlaşmanın sağlandığını ancak tarihinin kesinleşmediğini aktardı.

RUSYA Ancak KENDİ ASKERLERİNDEN AZ SAYIDA NAAŞI GERİ VERDİ

Rusya, kendi askerlerinden yalnızca 27 kişinin naaşının geri iade edildiğini belirtti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, 2 Haziran’da yaptığı açıklamada Rusya’nın yaklaşık 6 bin naaşı geri göndermek istediğini, ancak bunların yalnızca yüzde 15’inin kimliğinin tespit edildiğini vurguladı. Zelenski, “Daha önce de hem bizim hem de Rus askerlerinin naaşları bize teslim edilmişti” şeklinde ifadeler kullandı.

NAŞLAR İÇİN KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK

Ukrayna’nın aldığı naaşlar, kimlik tespit işlemleri için İçişleri Bakanlığı, adli tıp kurumları ve Sağlık Bakanlığı uzmanlarına teslim edilecek. Pazartesi günü her iki taraf, 25 yaş altı askerler ile ağır yaralı ve hasta esirlerin takasını gerçekleştirmişti. Salı günü de bu süreç devam etti. Medinskiy, perşembe günü yeni bir esir değişiminin planlandığını açıkladı. Bu gelişmeler yanında cephedeki çatışmalar sürerken, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Dinyeper bölgesinde yeni topraklar ele geçirdiği ve savaş süresince en büyük insansız hava aracı saldırısını başlattığı bildirildi.