Ukrayna, 30 Günlük Ateşkesi Kabul Etti

UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI KOMİSYON TOPLANTISINA KATILDI

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen yazılı açıklamada, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha’nın Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi’nin düzenlediği çevrim içi toplantıya katıldığı belirtildi. Sybiha, konuşmasında Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesi için yeni bir fırsatın doğduğuna dikkat çekti ve “Suudi Arabistan’daki Amerikalı meslektaşlarımızla sekiz saat boyunca tam olarak bu konuyu konuştuk” şeklinde ifade etti.

GEÇİCİ ATEŞKES TEKLİFİ

Bakan Sybiha, ABD tarafının 30 günlük geçici ateşkes önerisi sunduğunu ve Ukrayna’nın bunu kabul ettiğini açıkladı. Sybiha, “Ruslar bu soruya net ve koşulsuz bir ‘evet’ cevabı vermeli. Ukrayna ABD’nin teklifini ek koşulsuz kabul etti, Rusya’nın da ek koşulsuz kabul etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

BARIŞ MÜZAKERELERİ İÇİN ŞARTLAR

Ukrayna basınına yaptığı açıklamada ise barış müzakerelerinde Ukrayna’nın masaya yatıracağı şartları açıkladı. Sybiha, “Birincisi Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğidir. Ukrayna, işgal altındaki toprakları asla tanımayacak. İkincisi, hiçbir ülkenin Ukrayna halkının tercihi, Ukrayna’nın belirli birliklere katılımı konusundaki tercihi üzerinde veto hakkı yoktur. Üçüncü ‘kırmızı çizgi’ ise ordu” dedi.